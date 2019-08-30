Хавбек Динамо Загреб: Ми можемо перемогти Аталанту та Шахтар

Півзахисник загребського Динамо Ар'ян Адемі прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Манчестер Сіті – це команда, яка не з цього світу. Вона з іншої планети. А ось Шахтар і Аталанту ми обіграти можемо.

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Думаю, у нас є хороші шанси проти цих двох команд, тому впевнений, що Динамо зможе вийти з групи в плей-офф Ліги чемпіонів", – цитує Адемі Тopskor.id.

Нагадаємо, за результатами жеребкування, Шахтар потрапив до однієї групи Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Аталантою.

Проти хорватського клубу "гірники" зіграють 18 жовтня та 6 листопада. Перший матч відбудеться у Харкові, другий – у Загребі.

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