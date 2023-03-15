Півзахисник Решат Рамадані, який на початку березня став гравцем Динамо, викликаний до молодіжної збірної Північної Македонії, повідомляє офіційний сайт киян.

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"Червоні леви" проведуть серію товариських матчів з молодіжками європейських команд. Зокрема, 23-го березня їхніми суперниками стане Латвія, 25-го числа – Фінляндія, а 28-го – Словаччина. Офіційні ж матчі на підопічних Драгі Канатлароскі чекають на початку вересня, коли стартуватиме відбір на Євро-2025 (U-21).

Нагадаємо, Рамадані, який у збірній грає на позиції центрального захисника, вже має у своєму активі 3 матчі у складі молодіжної команди Північної Македонії, однак поки результативними діями не відзначався.

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