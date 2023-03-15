Хавбек Динамо, який досі не дебютував за команду Луческу, отримав виклик у європейську збірну
Легіонер "біло-синіх" Решат Рамадані вирушить у розташування молодіжної команди своєї країни.
Півзахисник Решат Рамадані, який на початку березня став гравцем Динамо, викликаний до молодіжної збірної Північної Македонії, повідомляє офіційний сайт киян.
"Для чого Динамо брало цього футболіста?": Циганик шокований ставленням Луческу до трьох новачків
"Червоні леви" проведуть серію товариських матчів з молодіжками європейських команд. Зокрема, 23-го березня їхніми суперниками стане Латвія, 25-го числа – Фінляндія, а 28-го – Словаччина. Офіційні ж матчі на підопічних Драгі Канатлароскі чекають на початку вересня, коли стартуватиме відбір на Євро-2025 (U-21).
Нагадаємо, Рамадані, який у збірній грає на позиції центрального захисника, вже має у своєму активі 3 матчі у складі молодіжної команди Північної Македонії, однак поки результативними діями не відзначався.
Динамо переграло Дніпро-1 в матчі УПЛ – Буяльський і Ко показали ставлення до Луческу, суддівський цирк, дивна червона