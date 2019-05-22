Хавбек Динамо U-21 Алібеков: У матчі з Шахтарем, можливо, пенальті на Сіпріано був, як і на Шулянському

Півзахисник молодіжної команди Динамо Ахмед Алібеков прокоментував суддівську роботу у матчі з Шахтарем.

"Важка гра, не скажу, що було легко. У першому таймі допустили декілька помилок в обороні. Могли пропустити гол, а отримали забитий м'яч із пенальті. Ближче до середини першого тайму вирівняли гру, узяли ініціативу у свої руки, могли забивати. Однак ми не реалізували свої моменти.

Шахтар U-21 – Динамо U-21 – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі вже повністю переграли Шахтар, як мені здається. Потрібно було більше реалізовувати моменти, щоб перемогти і стати чемпіонами.

Можливо, арбітри помилялися по ходу гри. Не знаю, чи був або не був гол з офсайду. Потрібно бути чесним і визнати, що пенальті на Сіпріано теж був, як і, можливо, на Шулянському. Тому вважаю, що нічия – закономірний результат", – цитує Алібекова офіційний сайт Динамо.

Шахтар U-21 та Динамо U-21 зіграли внічию