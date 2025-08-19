Півзахисник київського Динамо Антон Царенко, який наразі виступає на правах оренди за польську Лехію Гданськ, уникнув операції, але змушений буде пропустити тривалий період через проблеми з пахом, повідомляє lechia.net.

Український хавбек в Європі отримав травму – тренер пролив світло на стан гравця

21-річний українець пропустив два останні матчі чемпіонату Польщі, і головний тренер Лехії Джон Карвер розповів про стан футболіста.

"Царенко пропустить тривалий час. Ми не знаємо, коли він повернеться на поле, але пройде дуже багато часу. За попередніми даними, це два місяці. Це погано для нашої команди, для мене та для самого Антона. Ми зробимо все можливе, щоб він швидше відновився і знову зіграв за Лехію", – повідомив Карвер.

Нагадаємо, Царенко виступає за Лехію на правах оренди з Динамо вже другий сезон поспіль. За гданську команду він зіграв у 31 матчі, забивши два голи та віддавши два асисти.

