Український півзахисник Динамо Сергій Булеца може повернутися в чемпіонат Польщі, повідомляє Sport Interia.

Чемпіон світу повертається в Динамо – екс-хавбек збірної України не підійшов європейському клубу

Орендувати 25-річного хавбека хоче Лехія. За інформацією джерела, поляки прагнуть розділити з Динамо витрати на зарплату хавбека.

До слова, минулий сезон Сергій провів на правах оренди в іншому польському клубі – Заглембе (1 гол і 4 асисти у 30 матчах). У люблінців була опція викупу хавбека, але вони вирішили не використовувати її.

Лехія стала чемпіоном Першого дивізіону і повернулась до Екстракляси. У складі гданської команди нині виступає низка українських гравців – голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисники Іван Желізко та Максим Хлань (а скандальний форвард Богдан В'юнник готується до дебюту після півроку без футболу).

Нагадаємо, Булеца – вихованець Динамо. Виступав в оренді за СК Дніпро-1, Зорю і Заглембе. Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року (про пролонгацію угоди з "біло-синіми" наразі не повідомлялось). Transfermarkt оцінює його в 1,2 млн євро.

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