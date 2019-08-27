Хавбек Динамо Корзун має два варіанти продовження кар'єри в Білорусі

Півзахисник Динамо Нікіта Корзун має пропозиції від двох Динамо з Білорусі.

У послугах хавбека Динамо Нікіти Корзуна зацікавлені мінське та брестське Динамо, повідомляє Динамоманія.

Корзун, який належить Динамо, покинув Аль-Фатех

Футболіст більше схиляється до варіанту з клубом зі столиці Білорусі, адже вже виступав за нього з 2011 по 2015 роки, а також у 2018-у на правах оренди.

Хацкевич отримав пропозиції з двох країн, – ЗМІ

Нагадаємо, Корзун, права на якого належать київському Динамо, розірвав орендну угоду з Аль-Фатехом і тепер шукає варіанти для продовження кар'єри.