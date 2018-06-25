toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ПОЛЬЩА - КОЛУМБІЯ ЯПОНІЯ - СЕНЕГАЛ АНГЛІЯ - ПАНАМА Новини ЧС 2018

Хавбек Динамо Калюжний на перегляді в Металісті 1925

24 червня 17:36 246 Читать на русском
Хавбек Динамо Калюжний на перегляді в Металісті 1925
Іван Калюжний / ФК Металіст 1925

Представник Першої ліги Металіст 1925 переглядає півзахисника Івана Калюжного.

Півзахисник київського Динамо Іван Калюжний був помічений на тренуванні Металіста 1925.

Харків'яни проходять тренувальний збір на базі у Високому, готуючись до сезону в Першій лізі.

Краєв: Металіст 1925 прагне показати себе на фоні міцних команд у Першій лізі

Загалом під орудою Сергія Валяєва у вчорашньому тренуванні брав участь 31 футболіст.

Калюжний певний час провів у молодіжному складі київського Динамо, забивши 2 голи за команду U-19.

Теги
Динамо Динамо Перша ліга Металіст 1925 Металіст 1925 Іван Калюжний Іван Калюжний
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
37
хв
Саудівська Аравія
17:00
Єгипет
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук