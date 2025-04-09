Півзахисник Динамо Вікентій Волошин, який перебував на перегляді в Чорноморці, покинув "моряків", повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, 23-річний хавбек не зміг переконати тренерський штаб одеситів у своїй профпридатності. Як наслідок, до укладання угоди про співпрацю з футболістом справа не дійшла.

Нагадаємо, Волошин – вихованець Динамо. Виступав в орендах за Десну та Олександрію. Першу половину сезону провів у Зорі (зіграв у трьох матчах – проти Колоса, Лівого Берега і Шахтаря).

Його контракт з Динамо чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 250 тисяч євро.

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