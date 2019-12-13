Хавбек Десни Мочуляк: У нас є всі шанси відібрати очки у Динамо

Півзахисник Десни Ренат Мочуляк вважає, що чернігівський клуб здатний не програти Динамо у 18-му турі УПЛ.

"Динамо, передусім, сильне командними діями, швидкістю. Я б не сказав, що у них хтось дуже виділяється. Тому мені здається, що треба грати не проти конкретних футболістів, а концентруватися та грати проти усієї команди.

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У такій команді як Динамо один гравець не грає суттєвої ролі, адже їм є ким замінити Кадара. Фаворов же один з лідерів Десни й його буде не вистачати. Щодо мого шансу, то тут все залежить від рішення тренерського штабу – він визначить, хто буде грати.

Думаю, Динамо багато сил залишили у матчі проти Лугано, тому у нас є всі шанси відібрати очки у киян. Це остання гра року, вболівальники чекають на цю гру, тим більше ми претендуємо на 2 місце. У будь-якому випадку для нас буде великим плюсом те, що ми граємо вдома", – цитує Мочуляка прес-служба Десни.

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