Челсі програв Порту чвертьфінальний матч-відповідь (0:1), але завдяки більш переконливій перемозі в першому поєдинку продовжить боротьбу за трофей.

Шедевральний удар через себе у відеоогляді матчу Челсі – Порту – 0:1

У вчорашній зустрічі американський легіонер лондонців Крістіан Пулішіч 11 разів змусив футболістів суперника порушити на собі правила. За інформацією Goal.com, хавбек Челсі повторив рекорд форварда Барселони Ліонеля Мессі 10-річної давнини, який у квітні 2011 року в першому півфінальному матчі проти Реала також заробив на собі 11 фолів.

Додамо, що у нинішньому сезоні 22-річний провів за Челсі 21 матч в АПЛ та ще 7 – у Лізі чемпіонів. У цих поєдинках Пулішіч записав у свій актив 5 голів та 2 результативні передачі.

Челсі поступився Порту з шаленим голом бісіклетою, але вийшов у півфінал Ліги чемпіонів