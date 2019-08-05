Хавбек Брюгге Вормер: Динамо – динамічна команда

Півзахисник Брюгге Рууд Вормер поділився очікуваннями від матчу 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

"Сьогодні вранці всією командою дивилися відео про Динамо. Я побачив динамічну команду з великою кількістю молодих гравців.

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Завтра нам потрібно буде зіграти на найвищому рівні, щоб виграти. Ми також зіграли два матчі проти команд іншого рівня. Сподіваюся, що ми готові. У мене вже було хороше передчуття з приводу нашої готовності", – цитує Вормера офіційний сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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