toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БРЮГГЕ - ДИНАМО ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Хавбек Брюгге Вормер: Динамо – динамічна команда

20:52 153 Читать на русском
Хавбек Брюгге Вормер: Динамо – динамічна команда
Рууд Вормер / ФК Брюгге

Півзахисник Брюгге Рууд Вормер поділився очікуваннями від матчу 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

 

"Сьогодні вранці всією командою дивилися відео про Динамо. Я побачив динамічну команду з великою кількістю молодих гравців.

Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Завтра нам потрібно буде зіграти на найвищому рівні, щоб виграти. Ми також зіграли два матчі проти команд іншого рівня. Сподіваюся, що ми готові. У мене вже було хороше передчуття з приводу нашої готовності", – цитує Вормера офіційний сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

"Ми знаємо лише Шевченка": як Брюгге готується до матчу з Динамо

blog_ava
Зінченко сфотографувався з Аршавіним після перемоги у Суперкубку Англії
09:42
7458
Теги
Ліга чемпіонів Брюгге - Динамо Рууд Вормер Рууд Вормер Динамо Динамо Брюгге Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
33
хв
Рига
19:00
ГІК
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук