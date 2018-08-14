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Брага – Зоря: хавбек господарів Клаудемір не зіграє у матчі

15:38 60 Читать на русском
Брага – Зоря: хавбек господарів Клаудемір не зіграє у матчі
Клаудемір Домінгес / A Bola

Основний гравець Браги Домінгес Клаудемір отримав пошкодження напередодні гри проти Зорі.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря не зіграє хавбек португальської команди Клаудемір, повідомляє A Bola.

Видання зазначає, що в останньому турі чемпіонату Португалії Клаудемір відчув біль у м'язі та попросив заміну на 70-ій хвилині матчу.

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Півзахисник не встигне відновитись до матчу Ліги Європи проти Зорі, тому Брага не може розраховувати на цього виконавця.

Нагадаємо, матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 16 серпня, початок гри о 22:30. Перший матч між цими командами закінчився результативною нічиєю – 1:1.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Брага - Зоря: Четвер 16 серпня 2018

Брага
до матчу
2
дн
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6
год
:
39
хв
Зоря
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Домінгес Клаудемір Домінгес Клаудемір Зоря Зоря Брага Брага Ліга Європи Брага - Зоря
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