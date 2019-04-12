Хавбек Бенфіки Феліш – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

Півзахисник Бенфіки Жоау Феліш вкотре підтвердив своє реноме одного з найперспективніших талантів Європи.

Бенфіка впевнено перемогла Айнтрахт (4:2) в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи. Ключову роль зіграв 19-річний талант господарів Жоау Феліш, який відзначився хет-триком та асистом.

Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка – Айнтрахт

Така вражаюча результативність зробила португальського хавбека найкращим гравцем тижня в ЛЄ.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Феліш провів 20 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 4-ма асистами.

Авторитетний портал transfermarkt оцінює Жоау в 35 млн євро.

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