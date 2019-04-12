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Хавбек Бенфіки Феліш – найкращий гравець тижня у Лізі Європи

17:31 207 Читать на русском
Хавбек Бенфіки Феліш – найкращий гравець тижня у Лізі Європи
Жоау Феліш / Фото Diario AS

Півзахисник Бенфіки Жоау Феліш вкотре підтвердив своє реноме одного з найперспективніших талантів Європи.

21’ Жоау Феліш
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
 
Обіте Н'Діка 20’
Лука Йовіч 41’
Гонсало Пасієнсія 72’
20’ Обіте Н'Діка
21’ Жоау Феліш
41’ Лука Йовіч
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
72’ Гонсало Пасієнсія

Бенфіка впевнено перемогла Айнтрахт (4:2) в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи. Ключову роль зіграв 19-річний талант господарів Жоау Феліш, який відзначився хет-триком та асистом.

Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка – Айнтрахт

Така вражаюча результативність зробила португальського хавбека найкращим гравцем тижня в ЛЄ.

В поточному сезоні чемпіонату Португалії Феліш провів 20 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та 4-ма асистами.

Авторитетний портал transfermarkt оцінює Жоау в 35 млн євро.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

Теги
Бенфіка Бенфіка Ліга Європи Жоау Феліш Жоау Феліш Бенфіка - Айнтрахт Франкфурт
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