Хавбек Базеля – про матч ЛЄ з Шахтарем: Те, що ми зробили з Айнтрахтом, зробимо і з "гірниками"

"Наша мета полягала в тому, щоб утримати перевагу. У Айнтрахта було трохи більше креативності в грі, але ми не дозволяли їм багато. Хочу похвалити наших захисників і воротаря.

Шахтар делегував трьох гравців у команду тижня Ліги Європи

На нас чекає чвертьфінал Ліги Європи. Лише деякі швейцарські команди доходили до нього. Рік тому ми вилетіли з Ліги чемпіонів у протистоянні з ЛАСКом. Тоді говорили, що наша команда не досягне нічого на міжнародному рівні. Я пишаюся хлопцями, які довели, що це не так. Тепер ми не просто хочемо грати в Лізі Європи, а хочемо пройти якомога далі.

У вівторок ми зустрічаємося з Шахтарем і знову багато хто вважає нас андердогом. Однак ми вже обігрували топ-команди в цьому євросезоні і нам немає необхідності заздалегідь здаватися. Звичайно, матч з Донецьком – це великий виклик, ае, врештіл-решт, це чергова гра. Те, що ми зробили з Айнтрахтом, зможемо зробити і з Шахтарем", – цитує хавбека Базеля Команда1 з посиланням на SRF.

Додамо, що вже 11 серпня Шахтар зіграє проти Базеля в 1/4 фіналу Ліги Європи. На стадії 1/8 "гірники" переграли Вольфсбург, а команда зі Швейцарії вибила Айнтрахт.

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