Хавбек Байєра Брандт переходить в Борусію Дортмунд

Дортмундці готують трансфер лідера Байєра – Юліана Брандта.

Дортмундський клуб оформив трансфер 23-річного хавбека, повідомляє Kicker.

Малком зацікавив Борусію Д, але Барселона хоче продати його в Англію

Найближчим часом гравець повинен пройти медогляд і підписати контракт, після чого про угоду буде оголошено офіційно. Контракт Брандта з Байєром розрахований до 2021 року, проте в ньому є пункт про відступні в розмірі 25 мільйонів євро.

Раніше Борусія Д оголосила про трансфер захисника Ніко Шульца.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями