toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Хавбек Байєра Брандт переходить в Борусію Дортмунд

06:00 454 Читать на русском
Хавбек Байєра Брандт переходить в Борусію Дортмунд
Юліан Брандт / Reuters

Дортмундці готують трансфер лідера Байєра – Юліана Брандта.

Дортмундський клуб оформив трансфер 23-річного хавбека, повідомляє Kicker.

Малком зацікавив Борусію Д, але Барселона хоче продати його в Англію

Найближчим часом гравець повинен пройти медогляд і підписати контракт, після чого про угоду буде оголошено офіційно. Контракт Брандта з Байєром розрахований до 2021 року, проте в ньому є пункт про відступні в розмірі 25 мільйонів євро.

Раніше Борусія Д оголосила про трансфер захисника Ніко Шульца.

Найгірший клуб АПЛ отримує з трансляцій більше, ніж чемпіон Німеччини – чому Бундесліга не може конкурувати з англійцями

blog_ava
Іспанці натякнули, де Лунін і Кравець гратимуть в сезоні 2019/20 – Реал може багато змінити для гравців збірної України
14:40
5557
Теги
Трансфери Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Юліан Брандт Юліан Брандт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
42
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук