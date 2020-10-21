Поки Мессі, Коутінью, Бускетс і компанія залишали Ноу Камп на своїх розкішних автомобілях, юний Педрі змушений був скористатись послугами таксі.

Півзахисник Барселони Педрі у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів проти Ференцвароша з'явився на полі на 63-й хвилині, замінивши Ансу Фаті. На 82-й хвилині 17-річному півзахиснику вдалось відкрити лік своїм голам у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1

Після закінчення матчу юнак здивував місцевих журналістів своєю скромністю, покинувши стадіон на таксі, повідомляє видання Marca.

До слова, Педрі зможе отримати водійські права після досягнення 18-річного віку 25 листопада.

Нагадаємо, Барселона розгромила команду Реброва з рахунком 5:1 і впевнено очолює турнірну таблицю групи G. Ювентус з такою ж кількістю очок йде другим. Динамо та Ференцварош поки без очок.

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