Хавбек Барселони після дебютного гола у Лізі чемпіонів поїхав додому на таксі
Поки Мессі, Коутінью, Бускетс і компанія залишали Ноу Камп на своїх розкішних автомобілях, юний Педрі змушений був скористатись послугами таксі.
Півзахисник Барселони Педрі у першому матчі нового сезону Ліги чемпіонів проти Ференцвароша з'явився на полі на 63-й хвилині, замінивши Ансу Фаті. На 82-й хвилині 17-річному півзахиснику вдалось відкрити лік своїм голам у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1
Після закінчення матчу юнак здивував місцевих журналістів своєю скромністю, покинувши стадіон на таксі, повідомляє видання Marca.
До слова, Педрі зможе отримати водійські права після досягнення 18-річного віку 25 листопада.
Нагадаємо, Барселона розгромила команду Реброва з рахунком 5:1 і впевнено очолює турнірну таблицю групи G. Ювентус з такою ж кількістю очок йде другим. Динамо та Ференцварош поки без очок.
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