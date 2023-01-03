Хавбек Ніко Гонсалес зламав стопу і пропустить щонайменше 3 місяці, інформує Marca.

Барселона ризикує поплатитися за участь Лєвандовскі в дербі – суперник жадає покарання

Валенсія влітку орендувала гравця Барселони на весь сезон 2022/23. Півзахисник встиг провести за "кажанів" 14 матчів та відзначитися одним голом. Тепер головний тренер Дженнаро Гаттузо просить екстрено шукати заміну, оскільки на цю позицію залишився лише універсал Уго Гільямон.

Нагадаємо, трансферне вікно буде відкрите до 31 січня, тому клуби ще мають вдосталь часу. щоб вирішити свої кадрові питання.

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