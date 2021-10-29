Фанати "блаугранас" зупинили автомобіль 22-річного гравця на виїзді з клубної бази. Поки Рікі роздавав автографи, його підбадьорювали провокаційними вигуками: "Великий Рікі, тепер ти будеш основним. Задоволений, правда ж? Хех... Настав твій час, Рікі".

Хаві визначився з трансфером на позицію вінгера у Барселоні

Багатостраждальний талант реагував зі щирою посмішкою, і його можна зрозуміти. При Кумані у нього майже не було ігрової практики (72 хвилини у всіх турнірах).

Ще на старті минулого сезону Пуч потрапив у неприємну історію. Він начебто зливав інформацію з роздягальні у пресу. Тренер вилаяв футболіста перед усією командою.

Очікується, що з приходом Хаві харизматичний хавбек гратиме частіше.

Пройшов школу Кройфа, страждав з ван Галом і ганьбився проти Динамо – Барса обрала тренера, який підстрахує Хаві у Києві