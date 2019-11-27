Хавбек Аталанти Фройлер: В Україні проведемо такий же матч, як з Динамо Загреб

Півзахисник італійської Аталанти Ремо Фройлер обіцяє, що його команда покаже свій максимум у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Ми створили багато моментів, щоб перемогти. Ми продовжуємо боротися за вихід у плей-офф. Раніше ми не показували свою справжню силу, але в цьому матчі вдалося. В Україні зіграємо такий же матч, як з Динамо Загреб", – цитує півзахисника збірної Швейцарії Calciomercato.

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Нагадаємо, в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Аталанту влаштує лише перемога над Шахтарем. При цьому підопічним Гасперіні також необхідно, щоб загребське Динамо не обіграло Манчестер Сіті в домашньому матчі. Вирішальні ігри у групі С відбудуться 11-го грудня.

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