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Хавбек Аталанти Фройлер: В Україні проведемо такий же матч, як з Динамо Загреб

13:16 459 Читать на русском
Хавбек Аталанти Фройлер: В Україні проведемо такий же матч, як з Динамо Загреб
Ремо Фройлер / Getty Images

Півзахисник італійської Аталанти Ремо Фройлер обіцяє, що його команда покаже свій максимум у матчі 6-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

27’ Луїс Мурієль
47’ Алехандро Папу Гомес
 
27’ Луїс Мурієль
47’ Алехандро Папу Гомес

"Ми створили багато моментів, щоб перемогти. Ми продовжуємо боротися за вихід у плей-офф. Раніше ми не показували свою справжню силу, але в цьому матчі вдалося. В Україні зіграємо такий же матч, як з Динамо Загреб", – цитує півзахисника збірної Швейцарії Calciomercato.

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Нагадаємо, в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Аталанту влаштує лише перемога над Шахтарем. При цьому підопічним Гасперіні також необхідно, щоб загребське Динамо не обіграло Манчестер Сіті в домашньому матчі. Вирішальні ігри у групі С відбудуться 11-го грудня.

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Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Ремо Фройлер Ремо Фройлер Аталанта - Динамо Загреб
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