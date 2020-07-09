Барселона може дати прихисток хавбеку Арсенала, з яким конфліктує Артета

Скандальний півзахисник "канонірів" Маттео Гендузі планує найближчим часом покинути Туманний Альбіон.

Півзахисник лондонського Арсенала Маттео Гендузі може може опинитись у Барселоні, повідомляє видання The Sun.

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"Каноніри" вирішили не чинити опору зміні клубної прописки хавбека, якщо отримають прийнятну суму відступних. А вимагають лондонці 40 млн євро. Незважаючи на чималу компенсацію представники 21-річного хавбека перебувають на серйозній стадії переговорів з каталонським клубом.

Нагадаємо, Гендузі не влаштовує відведена йому кількість ігрового часу після приходу в команду Мікеля Артети. А після скандалу у матчі з Брайтоном, коли француз насміхався над зарплатами суперників, попрощатися з гравцем вирішив і іспанський наставник лондонців.

Маттео, який у поточному сезоні провів в АПЛ 24 поєдинки і віддав дві гольові передачі, має намір покинути Арсенал після завершення чемпіонату. Хоча його контракт чинний до червня 2022 року. Представники Гендузі раніше вже вели попередні переговори з Атлетіко, ПСЖ та Інтером, однак найбільше зацікавлення проявила саме Барселона.

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