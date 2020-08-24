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Хавбек Арсенала близький до переходу у Вулверхемптон

23:33 - Читать на русском
Хавбек Арсенала близький до переходу у Вулверхемптон
Ейнслі Мейтленд-Найлс / Фото з відкритих джерел

Півзахисник "канонірів" Ейнслі Мейтленд-Найлс має шанс змінити клубну прописку.

Мейтленд-Найлс зацікавив Вулверхемптон, повідомляє журналіст Девід Орнстейн. Сторони вже дуже близькі до трансферу.

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За інформацією джерела, умови контракту та термін угоди ще мають бути уточнені, але вже цього тижня трансфер має відбутись.

Зазначимо, за основну команду "канонірів" Ейнслі Мейтленд-Найлс виступає з 2017 року. У минулому сезоні 22-річний хавбек провів за Арсенал 33 матчі у всіх турнірах, відзначився одним голом та двома асистами.

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Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Вулверхемптон Вулверхемптон Ейнслі Ейнслі Мейтленд-Найлс Трансфери Арсенала
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