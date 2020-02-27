Хавбек Альбасете – про Зозулю: Роман – виняткова людина

Півзахисник Альбасете Йон Ерісе поділився думкою про свого партнера по команді – українського форварда Романа Зозулю.

"Роман – виняткова людина. Я вже говорив це тисячу разів. Не знаю, чи помилився він з фотографіями в соціальних мережах. Я говорю про його людські якості. Він любить свою дружину і дітей, вони здаються зразковою сім'єю і ніколи не стикаються з проблемами в Альбасете. Клуб і місто підтримує їх", – цитує Ерісе Marca.

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До слова, в наступному турі Сегунди Альбасете зустрінеться з Райо Вальєкано, чиї фанати в матчі першого кола ображали українського форварда. У день матчу в місті будуть підвищені заходи безпеки.

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