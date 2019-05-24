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Хацкевичу треба дати час, він проробив хорошу роботу, – Алієв

11:54 535 Читать на русском
Хацкевичу треба дати час, він проробив хорошу роботу, – Алієв
Олександр Алієв / соцмережі

Колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв вважає, що "біло-сині" мають продовжити контракт з Олександром Хацкевичем.

"Роботу Олександра Хацкевича можна оцінити, як позитивну, навіть незважаючи на те, що команда протягом трьох років не ставала чемпіоном. Він ліпить команду, проробив гарну роботу, маючи в обоймі багато молоді, яка починає додавати. Зрозуміло, що Шахтар на даний момент сильніший. Але потрібно дати Олександру Миколайовичу ще час і продовжити контракт.

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Якщо і далі робити ставку на молодь, все одно потрібно посилення. Напевно, президент буде ставити високі задачі, а для цього необхідно провести хорошу селекцію, і докупити тих виконавців, яких бачить головний тренер, і за яких буде відповідати.

Є надія, що зі зміною політичної ситуації в країні все зміниться в кращу сторону, до нас знову будуть приїжджати добротні футболісти, і Динамо придбає тих, які зможуть вирішувати поставлені цілі: виграти золоті медалі і вдало виступати на міжнародній арені. Головне, що має бути з боку президента киян – терпіння, віра і час", – поділився Алієв у коментарі UA-Футбол.

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