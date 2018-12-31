Хацкевич зізнався, які бажання загадає в новорічну ніч

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про цілі, яких хоче досягти в 2019 році.

"У кожному році хочеться, щоб все було добре. Особливо зараз це актуально в Україні. Хочеться, щоб у цій країні все було більш стабільним, а небо над головою було завжди мирним. Щоб люди частіше посміхалися, щоб було більше позитиву.

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А в футбольному плані, зрозуміло, очікую побільше перемог. Хочеться виграти чемпіонство і Кубок. Суперкубок ми ж уже виграли, і тепер стоять нові завдання. Щоб вони були успішно вирішені, їх потрібно згадати в новорічну ніч", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

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