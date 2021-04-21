Хацкевич зізнався, чи готовий очолити Шахтар
Колишній тренер київського Динамо Олександр Хацкевич категорично відкинув можливість попрацювати з донецьким клубом.
"Чи телефонували мені з Шахтаря, який шукає тренера? Не за адресою.
Хацкевич: Фундамент в Динамо закладали всі – Луческу прийшов у готову команду
Чи пішов би я тренувати "гірників"? Це навіть не розглядається", – сказав Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Великий футбол".
Нагадаємо, Олександр виступав за Динамо з 1996 по 2004 роки і став з "біло-синіми" семиразовим чемпіоном України та здобув чотири Кубки країни. На посаді головного тренера киян білоруський фахівець працював з 2017 по 2019 рр. і двічі завойовував з командою срібло УПЛ.
Луческу не помітив тактичної періодизації Каштру і жорстко відповів Палкіну: розбір Класичного не без моралі