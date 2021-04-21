"Чи телефонували мені з Шахтаря, який шукає тренера? Не за адресою.

Хацкевич: Фундамент в Динамо закладали всі – Луческу прийшов у готову команду

Чи пішов би я тренувати "гірників"? Це навіть не розглядається", – сказав Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Великий футбол".

Нагадаємо, Олександр виступав за Динамо з 1996 по 2004 роки і став з "біло-синіми" семиразовим чемпіоном України та здобув чотири Кубки країни. На посаді головного тренера киян білоруський фахівець працював з 2017 по 2019 рр. і двічі завойовував з командою срібло УПЛ.

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