Хацкевич: Завдяки каналу "Футбол" маємо грати через два дні

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від поєдинку стартового туру УПЛ проти полтавської Ворскли (1:0).

Білоруський фахівець зазначив, що у матчі з Ворсклою головним було здобути три очки, а команда ще втягується в сезон.

"Футболу було мало. Було багато боротьби, зіткнень. Не вистачало емоцій, емоцій глядачів. Важко грати без вболівальників, коли чутно лише тренерів, гравців та свистки арбітра.

Динамо мінімально переграло Ворсклу

Старт завжди важкий. Ми і в минулому році важко починали з Чорноморцем, коли грали за порожніх трибун. Але три очки є, і завтра я прокинуся більш щасливим, ніж сьогодні.

Чи не замало було ударів по воротах у другому таймі? Я кажу, що рахунок на табло, іноді одного м'яча досить. Надійно зіграли в захисті, так, можливо, не так яскраво в атаці, та на це є причини. Адже на сьогоднішній момент було видно, що і той же Вітя Циганков, і Вербіч достатньо "важкі". Тому не вистачало і завершального удару, і останнього пасу. Але головне – це перемога. Ми забудемо гру, а результат залишиться.

Стан Гармаша та Сідклея? У Дениса Гармаша була достатньо глибоке розсічення, йому наклали шви, але з завтрашнього дня він вже буде готуватися до гри у Львові. Що стосується Сідклея, то у нас зранку завжди є медичний контроль, і так, він потрапив у запас. Звичайно, якби гра складалася по-іншому, то він би міг вийти на поле. Лише через матчі він може набирати форму. Адже зараз у нас майже немає часу для тренувального процесу. Тому Сідклей завтра працює з молодіжною командою, поїде у Львів. Він буде набирати ігрову форму і за рахунок матчів за молодіжну команду.

Динамо – Ворскла – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Готовність команди? Якщо взяти гру з Шахтарем, то вона була набагато інтенсивнішою. А наскільки готові – зараз так сказати важко, ми втягуємося в сезон. За рахунок матчів ми зможемо набути ігровий тонус. На сьогоднішній момент готовність відсотків на 75-80.

Скаути Славії? На матч Славії у чемпіонаті Чехії 28 липня полетять два наші представники. Інформацію про суперника ми вже почали збирати.

Чому Динамо грає у Львові вже через два дні? На визначення дати матчу дуже сильно впливає канал "Футбол". Тому завдяки каналу "Футбол" ми граємо не в неділю, а в суботу", – сказав він на прес-конференції після матчу з Ворсклою.