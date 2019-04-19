Хацкевич: З молодими хлопцями можна зіграти яскраво одну-дві гри, але потрібен результат на дистанції

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про перспективи молодих гравців Дениса Попова та Георгія Цітаішвілі.

"Попов – молодець, він насправді сильно додав за ці останні роки, особливо у той період, коли ми були на зборах. Було видно, що потенціал досить високий. Йому ще потрібно додати в елементі першого пасу, зараз це одна з вимог у грі центральних захисників.

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У цьому компоненті він теж поступово додає. Йому теж потрібен час, довіра і розуміння тієї ситуації, у якій ми перебуваємо, адже десь ми більше довіряємо досвідченим хлопцям. Але Денис сприймає все правильно.

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Перспективи Цітаішвілі? Перспективи у них у всіх божевільні. Але потрібен результат на дистанції. З молодими хлопцями можна зіграти яскраво одну - дві гри... Перспектива у команди хороша", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.