"Він клявся у любові Карпатам, потім клявся у любові СК Дніпру-1, а зараз переходить у Шахтар. Я думаю, тут більше вплинуло його знайомство зі Срною.

"Тренера ніколи не змінюють від хорошого життя": Леоненко жорстко висловився щодо призначення Йовічевіча у Шахтар

Кандидатуру Йовічевіча пролобіював Даріо? Тоді причепитися нема до чого. Де Дзербі теж кричав, що готовий безкоштовно працювати. Кожен сам ухвалює рішення.

Звісно, ​​працювати у клубі, який грає у групі Ліги чемпіонів – не досягнення Йовічевіча, але подивимося на Шахтар із молодими футболістами", – сказав Хацкевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Йовічевіч підписавши з "гірниками" угоду терміном на 2 роки. Хорватський фахівець представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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