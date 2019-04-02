Хацкевич: Динамо стало сильнішим після матчів з Челсі

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що болючий виліт від Челсі в цьому сезоні піде на користь команді.

"Як би нас не критикували ЗМІ, телебачення, експерти, після матчів з Челсі ми стали сильнішими. Оцінюю виступ команди позитивно. На сьогоднішній день Динамо гідно представляло, як сам клуб, так і Україну в Лізі Європи.

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Ми показали, що команда була готова в цей період часу грати по два матчі на тиждень. Після неприємної поразки від Челсі в наступній грі з Олімпіком команда зуміла витримати психологічний удар і бути стійкою в подальшому.

За ті два роки, що я в Динамо в якості головного тренера, я навчився придушувати всілякі психологічні невдачі в собі. Немає часу на переживання, страждання, тому що графік матчів досить насичений. Через три дні наступний поєдинок, до якого потрібно бути готовим. Вже вироблений імунітет до стресових ситуацій", – розповів Хацкевич в інтерв'ю UA-Football.

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Нагадаємо, що наступний матч Динамо зіграє проти Зорі в чемпіонаті 3 квітня. Початок матчу о 18:30.