"Він класний пацан. Як людина, як футболіст – Гармаш прекрасний. Але всі знають, що в будь-який момент він може підвести.

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Проте як футболіст і людина – завжди зі своєю думкою. Незалежно від того, чи збігається вона з чужою думкою. У нього є своє бачення, він буде з ним йти. Правильне воно чи ні. Це в ньому підкуповує", – сказав Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, у поточному сезоні Гармаш провів за Динамо в УПЛ 4 матчі, в яких забив 1 гол.

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