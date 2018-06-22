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Хацкевич: Вразило, як Роналду працював на команду

16 червня 13:22 1050 Читать на русском
Хацкевич: Вразило, як Роналду працював на команду
Олександр Хацкевич / фото: О. Осипов

Наставник Динамо Олександр Хацкевич підсумував перші два дні чемпіонату світу-2018.

"Перші ігри, зізнаюся, не залишили особливих емоцій, але варто було зустрітися двом європейським збірним, – і ми відразу побачили хороший футбол.

Португалія – Іспанія – 3:3 – відео голів та огляд матчу

В матчі, що відкривав чемпіонат, Саудівська Аравія взагалі розчарувала. Для рівня такого турніру ця команда виявилася відверто не готова.

Що стосується Роналду, то мене більше вразили не його голи, а те, як він працював на команду. Всі футболісти збірної Португалії сідали за лінію м'яча і компактно працювали в обороні. Кріштіану, звичайно, проявив свою найвищу майстерність, але в плані руху і ставлення до команди він відіграв на порядок краще, ніж в недавньому фіналі Ліги чемпіонів.

У португальців були хороші виходи з оборони в атаку, і мені ближче саме такий футбол. Сподіваюся, на цьому турнірі будуть ще показові ігри. Як вчора", – цитує Хацкевича Команда №1.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Саудівська Аравія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія - Іспанія
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