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Хацкевич впевнений, що Сідклей гратиме краще

07:30 314 Читать на русском
Хацкевич впевнений, що Сідклей гратиме краще
Феррейра Сідклей / Футбол 24

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич відзначив працездатність флангового оборонця Феррейри Сідклея.

"Я думав, що все буде набагато важче. Він не проходив із нами збори, приїхав не в найкращому стані. Мав зайву вагу.

Сідклей: Я приїхав у Динамо як лівий захисник, але якщо потрібно зіграти на інших позиціях – ніяких проблем

Але за ті 2 місяці, що він тренувався з нами та грав за молодіжну команду, він привів себе до ладу. У тих матчах, у яких грав, він виглядав на хорошому рівні, але я знаю, що він може краще", – розповів Хацкевич в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, що Сідклей приєднався до Динамо влітку. Раніше він виступав за бразильський Корінтіанс. У нинішньому сезоні 25-річний універсал провів за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах.

Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збір

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
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