Хацкевич впевнений, що Сідклей гратиме краще

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич відзначив працездатність флангового оборонця Феррейри Сідклея.

"Я думав, що все буде набагато важче. Він не проходив із нами збори, приїхав не в найкращому стані. Мав зайву вагу.

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Але за ті 2 місяці, що він тренувався з нами та грав за молодіжну команду, він привів себе до ладу. У тих матчах, у яких грав, він виглядав на хорошому рівні, але я знаю, що він може краще", – розповів Хацкевич в інтерв'ю FootballHub.

Нагадаємо, що Сідклей приєднався до Динамо влітку. Раніше він виступав за бразильський Корінтіанс. У нинішньому сезоні 25-річний універсал провів за "біло-синіх" 12 матчів у всіх турнірах.

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