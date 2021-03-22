"Ми хочемо подякувати всім гравцям, медичному персоналу, адміністративному складу, всім людям, які допомагали нам в роботі. Ми також хотіли б подякувати за підтримку відданих уболівальників, які вірили в нашу команду!

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Ми хочемо підкреслити, що отримали величезний досвід і випробували щиру прихильність до нашого клубу Ротор. Звичайно, ми також хочемо окремо подякувати гравцям за всю їхню роботу і зусилля, які дозволили нам пристойно виступати в РПЛ. Відтепер, ми бажаємо вам здоров'я, благополуччя і удачі з новим тренерським штабом!" – йдеться в листі від імені Хацкевича та його помічників, серед яких і Максим Шацьких.

Нагадаємо, білорус очолив Ротор у 2019 році. До цього фахівець працював у київському Динамо, збірній Білорусі, Вітебську, мінському Динамо, а також входив в тренерський штаб національної команди України. Ротор оголосив про звільнення Хацкевича три дні тому, але сам тренер про це дізнався від ЗМІ.

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