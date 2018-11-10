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Хацкевич: Виклик Шапаренка та Миколенка в збірну України – великий аванс для них

14:53 516 Читать на русском
Хацкевич: Виклик Шапаренка та Миколенка в збірну України – великий аванс для них
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував виклик в збірну України захисника Віталія Миколенка і півзахисника Миколи Шапаренка.

"Виклик Шапаренка та Миколенка в збірну України? Я теж працював у збірній і поважаю вибір головного тренера. Це великий аванс для хлопців, але вони своєю грою в останніх матчах заслужили його отримати", – сказав білоруський фахівець Youtube-каналі київського Динамо.

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До слова, для Миколенка це дебютний виклик до табору "синьо-жовтих".

Зазначимо, вчора Шапаренко і Миколенко продовжили контракти з Динамо.

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Теги
Микола Шапаренко Микола Шапаренко Динамо Динамо Збірна України Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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