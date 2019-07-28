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Динамо – Шахтар: Хацкевич виграв другий трофей у сотому матчі на чолі киян

28 липня 23:33 334 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Хацкевич виграв другий трофей у сотому матчі на чолі киян
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо

Київське Динамо стало володарем Суперкубка України-2019.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Біло-сині" в Одесі на стадіоні Чорноморець обіграли донецький Шахтар завдяки голам Бурди та Гармаша наприкінці зустрічі.

Динамо – Шахтар – відео голів

Звітний поєдинок став для Олександра Хацкевича сотим на посаді головного тренера київського клубу. Символічно, що в ньому наставник здобув і свій другий трофей на чолі команди.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолив Динамо на початку літа 2017 року, відтоді вигравши з командою два Суперкубки України (2018, 2019).

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

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Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок України-2019 – як це було
28 липня
16289
Теги
Суперкубок України Динамо - Шахтар Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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