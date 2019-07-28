Динамо – Шахтар: Хацкевич виграв другий трофей у сотому матчі на чолі киян

Київське Динамо стало володарем Суперкубка України-2019.

"Біло-сині" в Одесі на стадіоні Чорноморець обіграли донецький Шахтар завдяки голам Бурди та Гармаша наприкінці зустрічі.

Динамо – Шахтар – відео голів

Звітний поєдинок став для Олександра Хацкевича сотим на посаді головного тренера київського клубу. Символічно, що в ньому наставник здобув і свій другий трофей на чолі команди.

Нагадаємо, білоруський фахівець очолив Динамо на початку літа 2017 року, відтоді вигравши з командою два Суперкубки України (2018, 2019).

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі