"Вже досягнуто екватора, зіграно чотири матчі, і при цьому Динамо має нуль очок та мінус десять голів і посідає останню позицію у турнірній таблиці Ліги Європи. Щоб вийти у плей-офф, хоча б сподіватись на це, потрібно у решті поєдинків набирати максимум – 12 очок.

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Чи реально це? Не думаю. Ще у цьому році в Динамо буде важкий виїзд до Іспанії на гру проти Реал Сосьєдада. Знаєте, навіть якщо "біло-сині" наберуть шість-сім очок за 12-ти, що виглядає більш реально, то за різницею голів (а вона на сьогодні в Динамо критична, мінус десять) кияни навряд зможуть когось обійти. Станом на сьогодні всі команди, що посідають прохідні місця, мають по один-два голи в мінус, а не десять.

Зважаючи на результати, а найголовніше – гру Динамо, яку команда показує в Лізі Європи, шанси киян на євровесну виглядають мінімальними", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, напередодні Динамо з тріском програло Ференцварошу (0:4) і опустилось на останню сходинку турнірної таблиці Ліги Європи.

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