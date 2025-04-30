"Це його думка, а я поважаю думку кожного футболіста, з яким працював. Зрозуміло, що в нього було невдоволення через те, що він не грав. Але при інших тренерах Влад теж не заграв.

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Я вже давно говорив Супрязі: "Потрібно розібратися насамперед у собі і зняти, поки не пізно, золоту медаль чемпіонату світу". Можливо, ця медаль прибиває його до землі або навпаки – підіймає до зірок.

Хочу побажати йому здоров'я, і щоб він працював над собою. Нападник має забивати голи. Нехай Влад згадає, коли він востаннє забивав. Хлопцеві потрібно розібратися в собі, тому що дуже багато часу втрачено", – цитує Хацкевича sport-express.

Нагадаємо, що Владислав Супряга належить Динамо, але наразі перебуває у складі Зорі. За луганців нападник зіграв лише у 10 матчах у всіх турнірах. Востаннє Владислав забивав у офіційних зустрічах аж у 2020 році.

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