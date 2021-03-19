"Відставка? Я навіть не знаю про це, перебуваю зараз в Києві. Вперше від вас чую, що я покидаю посаду. Розмов про звільнення не було", – цитує Хацкевича Газета.ru з посиланням на Риа Новости.

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Зазначимо, що Ротор повідомив про звільнення білоруського фахівця на своєму офіційному сайті. Причиною такого рішення стала невпевненість у здатності Хацкевича впоратись із завданням на сезон – втриматись у еліті російського футболу. Волгоградська команда набрала 18 очок у 23 турах та посідає 13-е місце в турнірній таблиці РПЛ. Відставання від 12-ї сходинки, яка гарантує збереження місця в еліті, становить 8 очок.

Нагадаємо, Хацкевич очолив Ротор у 2019 році. До цього фахівець працював у київському Динамо, збірній Білорусі, Вітебську, мінському Динамо, а також входив в тренерський штаб національної команди України.

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