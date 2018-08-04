Хацкевич віднайшов протиотруту від Шахтаря, – Вірт

Екс-голкіпер збірної України, колишній тренер рівненського Вереса Юрій Вірт поділився враженнями від матчу між київським Динамо та донецьким Шахтарем у 3-му турі УПЛ.

"Не думаю, що рахунок за грою. Скоріше, був нічийний матч, але все йшло до першого гола – хто заб'є, той і переможе. Думаю, що кияни не тільки в цьому матчі, але і в інших проти "гірників" зіграли дуже добре в оборонних діях. Перший удар по воротах Тайсон завдав лише на 37-й хвилині, і особливо гольових моментів Шахтар не створив.

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Динамо грамотно збивало темп, глушило атаки опонента надійним плацдармом. Немає швидкісних атак – немає гольових моментів, це заслуга "біло-синіх". Свій же шанс Динамо дочекалося, довівши матч до перемоги. За володінням м'ячем донеччани завжди перевершували киян, і ми бачили це в багатьох іграх між ними. Але, володіти і перемагати – це різні речі. Знаючи, що в Шахтаря технічні гравці Динамо завдяки правильно обраній тактиці було готове до цього. Вони віддали ініціативу, вважаючи за краще почекати і знайти шанс.

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Перш за все, відзначив би Хацкевича, який знайшов протиотруту від донецької команди. Кияни виходять і з упевненістю грають проти своїх опонентів. Динамо атакуючи вже знає, як оборонятися. При втраті м'яча – швидке повернення в оборону, закриття зон проникнення, щоб не було простору для суперника. Умілий підбір тактики, хороший настрій команди – запорука успіху", – відзначив Вірт у коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що "динамівці" мінімально перемогли Шахтар на своєму полі. Єдиний м'яч у поєдинку забив Беньямін Вербіч.