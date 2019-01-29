Хацкевич: Важко сказати, який чемпіонат підходить Циганкову

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич оцінив прогрес півзахисника команди Віктора Циганкова.

"Про нього дуже багато пишуть, особливо в період трансферних вікон. Але для початку – потрібно тут, в Україні, стабільно виступати.

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Який чемпіонатйому підходить? Важко сказати. Вітя в своєму віці вже відпрацьовує і в обороні, він грає досить креативно в центральній зоні і ефективно в завершальній стадії. Але все одно потрібно працювати.

Циганков пройшов перехідний період. Тіло зміцніло. Можливо, коли він тільки починав грати в першій команді, ще не був готовим до таких навантажень. Він зміцнів, він багато працює над собою", – цитує Хацкевича FootballHub.

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