Хацкевич в захваті від Аякса – тренер розповів, чому Динамо буде складно повторити успіх амстердамців у Лізі чемпіонів

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував вихід Аякса у півфінал Ліги чемпіонів.

"Аякс, який влітку вибив Динамо, вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів? Найголовніше у футболістів Аякса – це впевненість у власних силах.

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Зрозуміло, що багато чого залежить від рівня внутрішнього чемпіонату, а в Україні він не настільки високий, навіть порівняно з Нідерландами, але в Амстердамі зараз дійсно чудова команда – такий собі симбіоз молодості та досвіду. Приємно дивитися на їхню гру, й, на мою думку, Аякс гідний навіть виходу до фіналу Ліги чемпіонів", – цитує Хацкевича прес-служба киян.

До слова, у плей-офф цьогорічної Ліги чемпіонів Аякс пройшов Реал та Ювентус. У півфіналі амстердамська команда зустрінеться з Тоттенхемом, який у своїй чвертьфінальній парі переграв Манчестер Сіті.

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