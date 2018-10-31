Хацкевич: У першому таймі дали порадіти команді суперника

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував перемогу над Минаєм у 1/8 Кубка України.

"Головний результат – це вихід у наступний етап, тому що кубкові матчі завжди непередбачувані. Ажіотаж навколо гри був божевільний, а підтримка вболівальників – чудова. У першому таймі дали порадіти команді суперника, а в другому зробили те, що потрібно було – забили гарні м'ячі і довели справу до перемоги.

Минай – Динамо – 1:3 – відео голів

Звичайно, у нас була ротація. 12-13 футболістів не можуть тягнути весь сезон, тому що наш графік досить серйозний. Ті хлопці, які з нами працюють, сьогодні приїхали. Щось виходило, щось ні, але неповаги до команди суперника не було. У тому, що у нас в першому таймі не все виходило – велика заслуга Миная. А потім вийшли більш досвідчені хлопці, і відразу пішла гострота. Шапаренко молодець, як і Гармаш з Буяльським. Заміни підсилили гру. У другому таймі була зовсім інша картина.

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Нас дуже добре прийняли, а у Миная гарна команда з досвідченими футболістами, які надають спокою молоді. Намагаються грати в футбол. Хоча в кінці першого тайму було зрозуміло, що Минай не може продовжувати грати так само інтенсивно. Але вони все одно молодці. Було приємно грати на такому прекрасному стадіоні і за такої кількості глядачів", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.