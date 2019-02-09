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Хацкевич: У Алібекова виникають позиційні помилки, але він упевнено починає атаки

23:17 188 Читать на русском
Хацкевич: У Алібекова виникають позиційні помилки, але він упевнено починає атаки
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував нічию з Мальме та оцінив гру молодого півзахисника Ахмеда Алібекова у ролі центрбека.

"Метою в спарингу з Мальме було перевірити, у якому ми перебуваємо функціональному стані, у тактичному плані. Перший тайм вчорашньої гри нагадував гру в шахи, тому що і Мальме, і ми, після втрати м'яча відходили за лінію м'яча, у позиційну оборону, а володіючи м'ячем будували позиційні атаки.

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Суперник дуже швидко опускався за лінію м'яча. У них тактична схема з трьома центральними захисниками, за схеми 5-4-1 у них дев'ять гравців при обороні перебувають за лінією м'яча. Тому нам важко було розкривати зони. Ми пробували змінювати вектор, напрямок атак, проте нам не вистачало гостроти.

У другому таймі ми вже почали агресивніше накривати, і на чужій половині поля, і у центральній зоні, з'явився простір. З'явилися хороші моменти, як після флангових атак, так і по центру завдяки швидкому переходу з оборони в атаку. Вийшов свого роду джентльменський матч, оскільки обом командам вже у четвер належить зіграти в Лізі Європи. Футбол був, можна сказати, безконтактний, з повагою один до одного.

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Ахмед провів два збори на позиції центрального захисника. У нього бувають позиційні помилки, але коли він з м'ячем, починає атаки – у цьому компоненті гри він відчуває себе досить упевнено", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Теги
Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ахмед Алібеков Ахмед Алібеков Зимові збори
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