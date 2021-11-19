"Вітя хороший на внутрішньому ринку, і він визначає результат тут. Він непоганий був, коли пішов Андрій Ярмоленко, – збори, вересень-жовтень-листопад він здорово пройшов.

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Спочатку грав ліворуч, праворуч був Ярмоленко. Коли пішов Ярмола, він повернувся на свою позицію і здорово тоді відіграв. Зовсім інша мотивація – ти вже граєш на своїй позиції, плюс я йому довірив капітанську пов'язку. Потім, уже після літа, почалися проблеми у Віті. На якомусь етапі він зупинився.

Шальке давав за нього 20 млн? У мене немає такої інформації. Знаю, що італійський клуб давав за нього гроші досить серйозні, що зараз мав варіант з Атлетіко Мадрид. Чому він не відбувся – я не знаю. Можливо, не збіглися цифри, як каже Ігор Михайлович. Чи факс не прийшов", – розповів Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма червона.

Зауважимо, в поточному сезоні 24-річний Циганков є найкращим бомбардиром Динамо, забивши 9 голів в УПЛ. Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2023-го.

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