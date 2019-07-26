Хацкевич: Супрязі та Булеці потрібно зіграти у чоловічий футбол

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, чому Владислав Супряга та Сергій Булеца вирушили в оренду в СК Дніпро-1.

"Чого не вистачило Супрязі і Булеці, щоб бути зараз в основній обоймі команди? Знову ж, ми говоримо про двадцятирічних хлопців. Якби ще вони залишилися на цей сезон, тоді команда б взагалі складалась на 60-70% з чемпіонів світу.

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Але ми вважаємо за доцільне, щоб вони отримували більше ігрової практики. Для них буде краще, якщо вони пройдуть школу Прем'єр-ліги, отримуючи більше ігрової практики в СК Дніпро-1.

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І Супряга, і Булеца – наші футболісти, але їм вже потрібно зіграти в чоловічий футбол", – передає слова Олександра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.