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Хацкевич: Супрязі та Булеці потрібно зіграти у чоловічий футбол

06:30 902 Читать на русском
Хацкевич: Супрязі та Булеці потрібно зіграти у чоловічий футбол
Сергій Булеца / УАФ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, чому Владислав Супряга та Сергій Булеца вирушили в оренду в СК Дніпро-1.

"Чого не вистачило Супрязі і Булеці, щоб бути зараз в основній обоймі команди? Знову ж, ми говоримо про двадцятирічних хлопців. Якби ще вони залишилися на цей сезон, тоді команда б взагалі складалась на 60-70% з чемпіонів світу.

Хацкевич взагалі не розраховує на Русина, він лише четвертий форвард, – Циганик

Але ми вважаємо за доцільне, щоб вони отримували більше ігрової практики. Для них буде краще, якщо вони пройдуть школу Прем'єр-ліги, отримуючи більше ігрової практики в СК Дніпро-1.

Півзахисник Динамо, який їздив на збори з Олександрією, перейде в чеський клуб

І Супряга, і Булеца – наші футболісти, але їм вже потрібно зіграти в чоловічий футбол", – передає слова Олександра Хацкевича Dynamo.kiev.ua.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Сергій Булеца Сергій Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга
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