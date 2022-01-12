"Влад ще молодий хлопець, йому треба стиснути зуби та працювати. Можливо, йому треба змінити команду, чемпіонат чи агента, але це другорядні чинники. Насамперед треба почати з себе.

Супряга – в Сампдорію: генуезці готові викласти солідну суму за форварда Динамо

За чутками Супрягою знову цікавиться Сампдорія... Не розумію, за якими якостями генуезці беруть футболіста не з країни ЄС. Акцент лише на молодість? Мене бентежать такі моменти – "цікавиться Сампдорія". Ви чули раніше, щоб Миколенком цікавився Евертон? Якщо є трансфер, він відбувається тихо. А агентські ігри ще більше вибивають з колії футболіста. Супрягою цікавилася Болонья, цікавиться Сампдорія, а в результаті він ні там, ні там, і в Динамо теж не грає", – сказав Хацкевич у коментарі FanDay.

Нагадаємо, у ЗМІ знову з'явились чутки щодо можливого переходу Супряги в Сампдорію. Форвард влітку був дуже близький до переходу в генуезький клуб, але трансфер зірвався в останній момент. Його контракт з Динамо розрахований до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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