Хацкевич став найкращим тренером 3 туру УПЛ

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу визначило найкращого тренера 3 туру чемпіонату України.

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич став найкращим у 3 турі УПЛ за версією Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу.

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Наставник "біло-синіх" отримав загальну оцінку 4,8. Нагадаємо, кияни вдома мінімально переграли донецький Шахтар (1:0). Автором переможного голу став словенець Беньямін Вербіч.

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Динамо після 3 турів має 9 очок і посідає 2 сходинку в турнірній таблиці, поступаючись за різницею м'ячів Олександрії.

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