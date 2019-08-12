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Хацкевич спростував інформацію про оренду Шапаренка

18:17 546 Читать на русском
Хацкевич спростував інформацію про оренду Шапаренка
Микола Шапаренко / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич дав зрозуміти, що півзахисник Микола Шапаренко залишиться у команді.

"Ніяких перемовин щодо Шапаренка немає. Це футболіст нашої першої команди. Він готується до завтрашньої гри. Ми завтра визначимо, хто буде грати, хто буде в запасі та виходитиме на заміну", – сказав він на прес-конференції перед матчем проти Брюгге.

Динамо – Брюгге: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що півзахисник Динамо може відправитись в оренду до Зорі, куди вирушив нападник Назарій Русин.

Матч Динамо – Брюгге відбудеться завтра, 13 серпня, о 20:30 на НСК Олімпійський.

Джерело: Футбол 24
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