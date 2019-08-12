Хацкевич спростував інформацію про оренду Шапаренка

Збірна України — 19:05 184
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Загадку Ярмоленка розкрито, Швед порвав фанатів Селтіка, антипод Зінченка і 9:1 від Манчестера – яким був євровікенд
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"Гол Мораєса – велика помилка оборони Динамо". Чому Жерсон Родрігес – "саме той", а про Брюгге ніхто не думавУкраїна — 15:00 5144
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Лунін із залізним варіантом та як частина заплутаної гри Реала – Мілан, ПСЖ, Неймар і трансфери воротаряІспанія — 13:30 5626
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Грімм шокований заявами Динамо щодо можливого виходу з УПЛ – конфлікт навколо телепулу може дійти до судуУкраїна — 11:59 10477