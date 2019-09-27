Хацкевич: Соль травмувався через бажання швидше набрати оптимальну форму

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич пояснив травматичність нападника "біло-синіх" Франа Соля.

"Фран Соль отримав травму через те, що хотів швидше відновитись. Навіть у свій вихідний він пішов до тренувальної зали, не знаючи, яке буде навантаження наступного дня.

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Соль нікому про це не сказав: ні тренеру з фізпідготовки, ні мені. Вихідний також дається і для того, аби гравці відновились. Знаючи Франа, який давно не грав – він прибув на збори у хорошому стані.

Але це бажання ще швидше набрати оптимальну форму, не порадившись ані зі мною, ані з тренером з фізпідготовки призвело до тієї травми, яка не дозволила продовжити збори" – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.

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