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Хацкевич: Соль травмувався через бажання швидше набрати оптимальну форму

20:18 561 Читать на русском
Хацкевич: Соль травмувався через бажання швидше набрати оптимальну форму
Фран Соль / фото: ФК Динамо Київ

Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич пояснив травматичність нападника "біло-синіх" Франа Соля.

"Фран Соль отримав травму через те, що хотів швидше відновитись. Навіть у свій вихідний він пішов до тренувальної зали, не знаючи, яке буде навантаження наступного дня.

"Була і ненормативна лексика", – Хацкевич прокоментував відставку з Динамо

Соль нікому про це не сказав: ні тренеру з фізпідготовки, ні мені. Вихідний також дається і для того, аби гравці відновились. Знаючи Франа, який давно не грав – він прибув на збори у хорошому стані.

Але це бажання ще швидше набрати оптимальну форму, не порадившись ані зі мною, ані з тренером з фізпідготовки призвело до тієї травми, яка не дозволила продовжити збори" – поділився Хацкевич у програмі Вацко Live.

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Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль
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