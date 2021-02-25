"Була пропозиція від Ігоря Михайловича, а тоді у нас була проблема з центральними захисниками. Те, що я бачив в Самбрано, коли він був у формі, і те, в якому стані він приходив до нас з Рубіна...

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Мої очікування не виправдалися. Він приїхав практично не готовим. Розібраним. А нам уже потрібно було грати з Олімпіакосом. Самбрано рік не грав. У нього були проблеми зі здоров'ям і з тренувальним процесом. На той момент, він був не готовий конкурувати з тими хлопцями, які у нас були", – сказав Хацкевич в інтерв'ю SportarenaTV.

Нагадаємо, Самбрано став гравцем Динамо взимку 2018 року, але так і не дебютував за киян у офіційних матчах. Спочатку перуанець перебрався у Базель на правах оренди, а пізніше оформив повноцінний перехід у Бока Хуніорс.

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